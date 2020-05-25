НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Дикие танцы». Панарин вспомнил, как зажигал с Бобровским

00:09
Артемий Панарин и Сергей Бобровский в составе «Коламбуса». Фото nhl.com
Артемий Панарин и Сергей Бобровский в составе «Коламбуса». Фото nhl.com
Теги:

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал пост в своем Instagram. Он вспомнил произвольный танец с бывшим партнером по «Коламбусу» Сергеем Бобровским под песню группы «Ленинград».

— Из архивов, — подписал видео Панарин.

— Дикие танцы, — отметил один из подписчиков.

Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» перед сезоном-2019/20. На его счету 95 (32+63) очков в 69 матчах при показателе полезности «+36».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир