«Дикие танцы». Панарин вспомнил, как зажигал с Бобровским

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал пост в своем Instagram. Он вспомнил произвольный танец с бывшим партнером по «Коламбусу» Сергеем Бобровским под песню группы «Ленинград».

— Из архивов, — подписал видео Панарин.

— Дикие танцы, — отметил один из подписчиков.

Панарин подписал контракт с «Рейнджерс» перед сезоном-2019/20. На его счету 95 (32+63) очков в 69 матчах при показателе полезности «+36».