Дианджело прошел драфт отказов
20:18
Защитник «Рейнджерс» Энтони Дианджело прошел драфт отказов. Ни один клуб не стал забирать его с уйэвера, сообщает в Twitter журналист Эллиотт Фридман.
Накануне хоккеист был помещен на уэйвер после драки с российским вратарем команды Александром Георгиевым.
В «Рейнджерс» при этом отказываются говорить, что выставление на драфт отказов связано с дракой.
Клуб подписал двухлетний контракт с Дианджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.
В текущем сезоне НХЛ Дианджело участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».
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