Защитник «Рейнджерс» Энтони Дианджело прошел драфт отказов. Ни один клуб не стал забирать его с уйэвера, сообщает в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Накануне хоккеист был помещен на уэйвер после драки с российским вратарем команды Александром Георгиевым.

В «Рейнджерс» при этом отказываются говорить, что выставление на драфт отказов связано с дракой.

Клуб подписал двухлетний контракт с Дианджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.

В текущем сезоне НХЛ Дианджело участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».