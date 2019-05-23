Ди Джей Смит назначен главным тренером "Оттавы"

Канадский тренер Ди Джей Смит возглавил "Оттаву", сообщает официальный сайт клуба.
С 42-летним специалистом подписан трехлетний контракт. Ранее он входил в тренерский штаб Майка Бэбкока в "Торонто".
По итогам регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 "Оттаве" не удалось выйти в плей-офф.
Welcome to Ottawa, D.J.! Bienvenue!— Ottawa Senators (@Senators) 23 мая 2019 г.
News Release: Ottawa Senators name D.J. Smith head coach: https://t.co/jubv1CDahH
Communiqué: Les Sénateurs d’Ottawa nomment D.J. Smith au poste d’entraîneur-chef : https://t.co/wx1safhoOe #Sens pic.twitter.com/naxejtxuTH
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