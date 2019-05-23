18:11 | Хоккей — НХЛ

Ди Джей Смит назначен главным тренером "Оттавы"

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Канадский тренер Ди Джей Смит возглавил "Оттаву", сообщает официальный сайт клуба.

С 42-летним специалистом подписан трехлетний контракт. ​Ранее он входил в тренерский штаб Майка Бэбкока в "Торонто"​.

​По итогам регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 "Оттаве" не удалось выйти в плей-офф.

 

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