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Дэйв Типпетт: «Помогу Бурдасову попробовать себя в НХЛ»

14:08
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Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпетт прокомментировал заключение просмотрового контракта с российским нападающим Антоном Бурдасовым.

— Я совсем недавно узнал про этого игрока и успел только немного посмотреть видео, — цитирует официальный сайт НХЛ Типпетта. — Теперь Бурдасов к нам прилетел и присоединился на просмотре. Я понимаю, что он умеет забивать в КХЛ. Он уже опытный взрослый хоккеист. Его мечта — играть здесь. Что ж, помогу ему попробовать себя в НХЛ. Вообще его роль — играть в первой-второй тройке.

Конечно, это вызов для игрока. Мой ассистент плотно работает с новичком. Завтра потренируемся с ним тоже. Возможно, выпустим Бурдасова на матч с «Калгари». Дадим ему провести пару матчей.

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