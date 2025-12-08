Дэйли исключил проведение клубами НХЛ товарищеских матчей в России

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное проведение товарищеского матча клубами НХЛ в России.

«Учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России» — цитирует Дэйли «Чемпионат».

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что планирует пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала.

В последний раз команда НХЛ играла в России в октябре 2010 года — тогда «Каролина» в Санкт-Петербурге уступила СКА со счетом 3:5