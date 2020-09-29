Девушка Сергачева расплакалась после победы «Тампы» в Кубке Стэнли
08:22
Елизавета Федотова, девушка защитника «Тампа-Бэй» Михаила Сергачева, не смогла сдержать эмоций после победы хоккеиста в Кубке Стэнли. «Лайтнинг» в финале выиграли у «Далласа» (4-2). После шестого матча Елизавета выложила в сториз Instagram видео, на которых она плачет от радости.
Девушка Михаила Сергачева pic.twitter.com/NDgCssJf35— Великий Твитсби (@greattvetor) September 29, 2020
Девушка Михаила Сергачева pic.twitter.com/FRlpq9jtst— Великий Твитсби (@greattvetor) September 29, 2020
Также она выложила фото Сергачева и подписала: «Как я горжусь тобой! Ты заслужил».
September 29, 2020
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