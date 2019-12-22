«Девочек увозили странные женщины». Зайцев объяснил, почему забрал детей у жены

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев в интервью «СЭ» рассказал, почему он решил забрать детей у своей бывшей жены.

— Главное обвинение со стороны вашей бывшей супруги — видео, на котором вы забираете детей. Почему вы решились на такой шаг?

— Я забрал девочек, потому что боялся за них. Мне не давали их видеть, поставили им запрет на выезд из России, а я не привык так жить ... Без своих девочек. Я взял два дня и прилетел из Канады, чтобы увидеться с ними, но мама почему-то начала от меня их прятать, узнав из СМИ, что я в Москве. Я и мои родители приехали по адресу, где они могли находиться. Мы увидели, мягко говоря, непонятную картину: девочек увозили куда-то две странные женщины, поэтому я принял решение их забрать. (Алена Гребенькова)