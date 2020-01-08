Дэвид Пойл: «Нэшвиллу» нравится послужной список Хайнса»

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл прокомментировал заключение контракта с Джоном Хайнсом. Ранее в отставку был отправлен Питер Лавиолетт.

— Джон Хайнс — яркий молодой специалист и великолепный лидер, известный как благодаря эффективной работе с молодыми игроками, так и успешной мотивации ветеранов, — приводит слова Пойла российская версия официального сайта НХЛ. — Нам нравится его тренерский послужной список. Мы уверены, что он учился на каждом этапе своей карьеры и обладает навыками, благодаря которым он максимально раскроет потенциал нашей команды.