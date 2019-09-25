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Дэвид Куинн: «Тройка Панарина — это шоу «Гарлем Глобтроттерс»

09:18

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру первой тройки нападения в предсезонном матче с «Айлендерс» (3:1).

Шайбы в этой встрече забили россияне: Виталий Кравцов и Артемий Панарин (дубль). Павел Бучневич отдал голевую передачу. В первой тройке играют Панарин, Мика Зибанеджад и Бучневич.

— Они неплохо пошумели. Когда три такие опытные игроки объединяются, то получается шоу «Гарлем Глобтроттерс», — цитирует Куинна сайт НХЛ. — Отличный вечер для нашей первой тройки. Они забили очень красивый гол. Будем работать дальше. Надеюсь, они станут еще лучше.

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