Дэвид Куинн: «Шестеркин просто останавливает шайбы. Это то, что ждем от него»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру голкипера команды Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1). Он отразил 42 броска и одержал первую выездную победу в лиге.

— Если вы посмотрите на его послужной список и профессиональную карьеру, то нет большой разницы в месте проведения или вопросе, где мы играем, — цитирует Куинна New York Post. — Он просто останавливает шайбы, это безусловно то, что ожидаем от него.

Это парень, который достиг такого успеха на каждой остановке своего пути. Ему 24 года, он новичок, но, конечно, не в хоккее. Он вернулся к тому, что показывал в АХЛ.