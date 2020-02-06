НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дэвид Куинн: «Шестеркин доказал, что может быть успешным на высоком уровне»

10:46
Теги:

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру вратаря команды Игоря Шестеркина в матче с «Торонто» (5:3). Он отразил 27 бросков из 30.

— Это парень доказал, что является победителем на каждом уровне, на котором выступал, — цитирует Куинна Lohud. — Уже упоминал, что Шестеркин приехал сюда не в 20-летнем возрасте. Он уже доказал, что может быть успешным на высоком уровне.

Все, что он делает в НХЛ — побеждает и играет хорошо. При равенстве факторов решающую роль имеет вера в игрока.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир