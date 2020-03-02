Дэвид Куинн: «Шестеркин чувствует себя гораздо лучше, он может вернуться в строй раньше, чем мы ожидали»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о состоянии вратаря команды Игоря Шестеркина, который 24 февраля пострадал в ДТП вместе с партнером по команде, нападающим Павлом Бучневичем. В результате аварии голкипер сломал ребро.

— Шестеркин чувствует себя гораздо лучше, уже выходит на лед, — цитирует Newsday Sports Куинна. — Ему сделали несколько снимков ребра, но там ничего серьезного, так что он может вернуться в строй еще раньше, чем мы ожидали. Конечно, такую травму надо контролировать каждый день, но Игорь добился серьезного прогресса в выздоровлении за эту неделю.

Ранее сообщалось, что у Шестеркина уйдет около двух недель на восстановление от перелома ребра.