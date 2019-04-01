Дэвид Куинн: "Рад за Бучневича, он обладает большим талантом"

Главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн - об игре российского нападающего Павла Бучневича. Он открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией" (3:0).

- Я рад за него, - цитирует Куинна официальный сайт НХЛ. - Он обладает большим талантом. За последние четыре месяца он проделал серьезный путь. В этой лиге он должен забивать 20, 30 голов. Вообще интересно смотреть за тем, как люди растут и развиваются.

Бучневич стал второй звездой матча и забросил 20-ю шайбу в сезоне.

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