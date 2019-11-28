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Дэвид Куинн: «Панарин настолько динамичный. А как он играет без шайбы»

28 ноября 2019, 10:59
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился впечатлениями от игры Артемия Панарина в матче с «Каролиной» (3:2). Российский форвард сделал две результативные передачм

— Слушайте, мы все знали о том, что он умеет, — приводит слова Куинна российская версия официального сайта НХЛ. — Но, знаете, он настолько динамичный. А как он играет без шайбы... Он блокирует броски, ответственно играет в обороне. Он — победитель. И всех ребят это заражает. Мы все питаемся тем, что он делает.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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