Дэвид Куинн: «Панарин настолько динамичный. А как он играет без шайбы»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился впечатлениями от игры Артемия Панарина в матче с «Каролиной» (3:2). Российский форвард сделал две результативные передачм

— Слушайте, мы все знали о том, что он умеет, — приводит слова Куинна российская версия официального сайта НХЛ. — Но, знаете, он настолько динамичный. А как он играет без шайбы... Он блокирует броски, ответственно играет в обороне. Он — победитель. И всех ребят это заражает. Мы все питаемся тем, что он делает.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков