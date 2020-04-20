Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился впечатлениями от игры Артемия Панарина. Он входит в топ-5 бомбардиров лиги.

— Панарин — один из тех игроков, наблюдая за которыми с лавки ты переглядываешься с коллегами и говоришь: «Ты тоже это видел?», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ. — Безусловно, Панарин должен считаться претендентом на звание MVP. Его особенности характера и страсть к игре настолько заразительны, что нам просто невероятно повезло иметь его в составе.

28-летний Панарина в 68 матчах набрал 95 (32+63) очков при показателе полезности «+36».