Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в матче с «Каролиной» (5:2).

24-летний россиянин сделал 27 сэйвов и продлил личную победную серию до шести матчей.

— Он сейчас играет на кураже, — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ. — Ребята уверены во всех наших вратарях, но именно он продолжает побеждать. Когда твой голкипер играет вот так, то вся команда становится немного более уверенной в себе.