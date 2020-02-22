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Дэвид Куинн — об игре Шестеркина: «Ребята уверены во всех наших вратарях, но именно он продолжает побеждать»

09:48
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в матче с «Каролиной» (5:2).

24-летний россиянин сделал 27 сэйвов и продлил личную победную серию до шести матчей.

— Он сейчас играет на кураже, — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ. — Ребята уверены во всех наших вратарях, но именно он продолжает побеждать. Когда твой голкипер играет вот так, то вся команда становится немного более уверенной в себе.

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