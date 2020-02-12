Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн раскритиковал действия врачей лиги, из-за которых пришлось заменить вратаря Игоря Шестеркина по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

Шестеркин покинул площадку в середине первого периода из-за подозрения на сотрясение мозга и вернулся на лед в начале второй 20-минутки.

— У него были проблемы с лодыжкой, а не головой, — приводит слова Куинна официальный сайт клуба. — Если врач команды говорит, что у игрока болит лодыжка, то почему мы должны делать замену по причине протокола сотрясения мозга? НХЛ должна разобраться с этой процедурой.