Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением об игре нападающего Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3). Россиянин набрал 3 (1+2) очка.

— Иногда парням просто нужна небольшая встряска, — цитирует Куинна Lohud. — Он знает, что мы верим в него. Невозможно провести 82 игры на одинаковом отличном уровне. Но мы говорили о том, что он должен делать, когда дела не очень хороши. Это просто часть эволюции молодого игрока.

Гол Бучневича? Это большое дело. Мы сразу же ответили на гол «Торонто».