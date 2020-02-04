Дэвид Куинн: «Мне совершенно не понравилась игра Бучневича»
09:13
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил, что ему не понравилась игра российского нападающего Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:5). Россиянин открыл счет в этой игре.
Power play goal for Pavel Buchnevich #NYR pic.twitter.com/sDNOjSSzWF— Shayna (@hayyyshayyy) February 4, 2020
— Почему я посадил Бучневича в запас? Мне совершенно не понравилась его игра. Многое в его игре мне вообще не понравилось, — цитирует тренер журналист New York Post Бретт Сиргалис.
24-летний хоккеист в текущем сезоне провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 28 (10+18) очков.
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