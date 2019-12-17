Дэвид Куинн: «Когда проводишь много времени в чужой зоне, порой забываешь, что надо еще и играть в хоккей»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:5).

— Мы просто не смогли использовать свои шансы, что очень грустно, — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ. — Когда проводишь много времени в чужой зоне, порой забываешь, что надо еще и играть в хоккей. Сегодня это нам аукнулось.

«Рейджерс» с 36 очками занимает девятое место в Восточной конференции.

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