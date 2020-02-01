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Дэвид Куинн: «Когда Панарин выбывает, ты теряешь сразу трех игроков»

08:49

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил важную роль в команде Артемия Панарина. Российский форвард вернулся на лед после травмы и забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:2).

— Когда Панарин выбывает, ты теряешь сразу трех игроков, потому что без него партнеры по звену уже выглядят не так хорошо, как с ним, — цитирует официальный сайт НХЛ Куинна. — Он и Мика Зибанежад очень сильно влияют на свое звено, с ними партнеры выглядят гораздо сильнее. Приятно, что он вернулся.

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