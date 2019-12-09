Дэвид Куинн: «Георгиев выводит свою игру на новый уровень»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру голкипера Александра Георгиева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:0). Он отразил все 38 бросков и был признан первой звездой дня.

— Это просто очень хороший вратарь, о чем мы узнали еще в прошлом году, — сказал тренер Дэвид Куинн. — Он напоминает нам то, что мы уже знаем и, пожалуй, выводит свою игру на новый уровень. Он становится более уверенным в себе. Он хочет достичь своего максимума и делает все для этого. А сегодня он здорово поработал, успокоив команду. А игроки неплохо играли перед ним. Он играл очень хорошо.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков