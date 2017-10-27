Дэвид Бэкес: "Худобин украл голы у "Сан-Хосе"

Нападающий "Бостона" Дэвид Бэкес после победы над "Сан-Хосе" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что выступление российского вратаря "Брюинз" Антона Худобина было фантастическим. По его мнению, голкипер украл голы "Шаркс".

- Думаю, что выступление Худобина было фантастическим, - приводит Твиттер "Бостона" слова Бэкеса. - Он наклонялся, чтобы видеть шайбу. И он украл голы у "Сан-Хосе".