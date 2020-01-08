Деванте Смит-Пелли: «Постоянно слышал, как Овечкин и Кузнецов матерятся на скамейке «Вашингтона»

Нападающий «Куньлуня» Деванте Смит-Пелли в интервью «СЭ» рассказал, что его научили материться на русском языке бывшие партнеры по «Вашингтону» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

— Они сразу же научили меня ругаться, — отметил Смит-Пелли. — Плюс я постоянно слышал, как они матерятся на скамейке. Потом уже начал понимать, что они говорят. Так и пополнился мой словарь русского языка.

— Пытались выругаться на русском в КХЛ?

— Пока нет. Делаю это на английском. Но никогда не знаешь, как получится. Однажды, возможно, что-то изменится, и я начну.

Кузнецов и Овечкин сразу же научили меня ругаться на русском". Интервью канадского героя Кубка Стэнли — о наших суперзвездах и расизме