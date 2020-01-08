Деванте Смит-Пелли: «Немного странно, насколько нравятся Овечкину и Кузнецову супы»

Нападающий «Куньлуня» Деванте Смит-Пелли в интервью «СЭ» поделился мнением о своих бывших партнерах по «Вашингтону» Александре Овечкине и Евгении Кузнецове. В сезоне-2017/18 «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли.

— Эти парни очень крутые, — отметил Смит-Пелли. — Мы все еще постоянно общаемся. Они очень любят борщ и другие супы. Даже немного странно — насколько им это нравится!

Когда у нас был выходной, мы ходили в караоке-бар. Алекс и Евгений постоянно водили нас в русские рестораны и заведения в Вашингтоне. Они действительно крутые ребята, настоящие суперзвезды. Они будут друзьями на всю жизнь.

— Пели местным русские песни?

— Нет, я не знаю вообще никаких песен. Но пытаюсь выучить пару русских слов.

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