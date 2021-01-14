Детский тренер Свечникова о драке с Овечкиным: «Как надо было довести Андрея, чтобы он подрался?!»

Детский тренер звезды «Каролины» Андрея Свечникова в хоккейной школе «Ак Барса» высказал свое мнение о драке с Александром Овечкиным во время плей-офф НХЛ 2019 года.

— По потенциалу Андрей может стать для нашего хоккея новым Овечкиным?

— Да. Потенциал у него очень большой, как реализует — вопрос уже другой. Желаю ему удачи, труд всегда должен вознаграждаться.

— Переживали после его драки с Овечкиным?

— Конечно, переживал. Андрей — не драчун, но как надо было довести его, чтобы он подрался!? Да и Овечкин тоже. Вот в чем дело и как это у них получилось, не знаю. Андрюху вывести из себя очень сложно.

(Артур Хайруллин)

Полное интервью детского тренера Андрея Свечникова можно прочитать здесь