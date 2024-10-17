Детский тренер Малкина рассказал, чем будущая звезда НХЛ поразила его больше всего
Сегодня ночью Евгений Малкин стал вторым российским хоккеистом после Александра Овечкина, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Детский тренер Малкина Сергей Витьман, работавший с ним в школе магнитогорского «Металлурга» восемь лет, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, чем будущая звезда НХЛ поразила его больше всего.
— Когда ты показываешь детям упражнения — просишь кого-то из них повторить. Так вот, Женя всегда все делал с первого раза. Сколько лет работал детским тренером — никогда такого не видел! Для этого ведь нужна не только внимательность, координация и много других качеств, но и психологическая устойчивость. Многие ребята же стесняются, теряются. А тут ты стоишь перед всеми, и надо показать все правильно, выполнить требования тренера и не растеряться перед другими мальчишками.
— А он ведь еще и был на год младше остальных.
— Именно. Тем более застесняться можно было. В той команде было двое братьев Малкиных — старший, Денис, 85-го года, и Женька, 86-го. Совершенно разные по характеру!
— Женя и сам говорил мне, что брат, может, даже был талантливее — да упорства ему не хватило.
— У меня до сих пор перед глазами ежедневная картинка. Малкины жили от дворца в Магнитогорске метрах в 500-700. Впереди шел папа за руку с Женей, а сзади — мама за руку со старшим. Денис — добрый, хороший парень. Но каждому свое. Чтобы стать большим хоккеистом, нужно много всего. Применительно к Жене все говорят о таланте, и это бесспорно. Однако есть и другие вещи — допустим, нормативы. Женек у меня дистанцию в три километра выбегал из 12 минут, а Денис не мог уложиться в 16.
— Это объективные возможности организма?
— Это характер. На средних и длинных дистанциях надо терпеть. Подтягивания, борьба в единоборствах — то же самое. Потом много легенд стало появляться — и многие люди стали рассказывать, какую роль они сыграли в судьбе Жени. Выражения красивые пошли — мол, такие игроки раз в сто лет рождаются. О том, сколько он для этого работал, говорят гораздо меньше. А жаль, — сказал Витьман «СЭ».
В текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина 11 (2+9) очков в 5 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Полностью интервью Сергея Витьмана читайте на сайте «СЭ».
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