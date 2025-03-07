«Детройт» — «Юта»: видеообзор матча

«Детройт» дома уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

«Юта» (65 очков) занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ. «Детройт» (66) потерпел четвертое поражение подряд и идет десятым на «Востоке».