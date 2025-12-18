«Юта» на выезде переиграла «Детройт»

«Юта» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на льду «Литл Сесарс Арены».

У гостей забили Клэйтон Келлер, Джек Макбэйн, Дилан Гюнтер и Кевин Стенлунд. Единственный гол «Ред Уингз» на счету Эммита Финни.

Российские игроки «Маммот» Михаил Сергачев и Даниил Бут результативными действиями не отметились.

«Юта» набрала 37 очков в 36 матчх и занимает 9-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 41 очко в 35 играх.