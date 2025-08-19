«Детройт» выведет из обращения номер Сергея Федорова

«Детройт» выведет из обращения 91-й номер российского нападающего Сергея Федорова.

Церемония пройдет 12 января 2026 года перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Номер станет 9-м выведенным из обращения в истории клуба.

Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. Клуб выбрал его на драфте НХЛ 1989 года в четвертом раунде под общим 74-м номером.

В составе «Ред Уингз» Федоров трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 1997, 1998 и 2002 годах. Россиянин дважды выиграл награду «Селки Трофи» (приз лучшему нападающему оборонительного плана), а также по разу — «Харт Мемориал Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата) и «Тэд Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза игроков НХЛ).

В 2015 году Федоров был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.