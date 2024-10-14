«Детройт» выставил вратаря Хуссо на драфт отказов

«Детройт» выставил на драфт отказов вратаря Вилле Хуссо.

Контракт 29-летнего финна с «Ред Уингз» с зарплатой в 4,75 миллиона долларов в год действует до конца сезона-2024/25.

Хуссо выступает за «Детройт» с 2022 года. В первом матче сезона-2024/25 против «Питтсбурга» (3:6) голкипер вышел в стартовом составе, пропустил 4 шайбы и был заменен на 6-й минуте второго периода.