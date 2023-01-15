«Детройт» выставил на драфт отказов голкипера Недельковича

«Детройт» выставил на драфт отказов голкипера Алекса Недельковича, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

В июле 2021 года «Каролина» обменяли вратаря в «Детройт» на голкипера Джонатана Бернье и драфт-пик в 3-м раунде. После этого Неделькович сразу заключил контракт с «Ред Уингз» на два года — среднегодовая зарплата — 3 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провел в НХЛ 9 матчей, в которых пропускал в среднем 4,09 шайбы и показал 88 процента отраженных бросков.