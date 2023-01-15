«Детройт» выставил на драфт отказов голкипера Недельковича
«Детройт» выставил на драфт отказов голкипера Алекса Недельковича, сообщает журналист Эллиотт Фридман.
В июле 2021 года «Каролина» обменяли вратаря в «Детройт» на голкипера Джонатана Бернье и драфт-пик в 3-м раунде. После этого Неделькович сразу заключил контракт с «Ред Уингз» на два года — среднегодовая зарплата — 3 миллиона долларов.
В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провел в НХЛ 9 матчей, в которых пропускал в среднем 4,09 шайбы и показал 88 процента отраженных бросков.
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20.01
|15.01
|03:00
|
Айлендерс – Монреаль
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 3
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|1 : 3
|15.01
|03:00
|
Детройт – Коламбус
|3 : 4
|15.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|2 : 1
|15.01
|03:00
|
Колорадо – Оттава
|7 : 0
|15.01
|03:00
|
Флорида – Ванкувер
|4 : 3
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|3 : 5
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|2 : 4
|15.01
|04:00
|
Чикаго – Сиэтл
|5 : 8
|15.01
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|3 : 4
|15.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
|2 : 5
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