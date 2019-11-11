«Детройт» вырвал победу у «Вегаса»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 3:2. Победу «красным крыльям» за 31 секунду до истечения основного времени принес Энтони Манта. Команды на двоих нанесли 38 бросков в створ, во втором периоде — 5.

«Детройт» с 13 очками замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Вегас» (21) — восьмой на Западе. «Золотые рыцари» потерпели третье поражение кряду.

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