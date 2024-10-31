«Детройт» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Джетс» дубль оформил Нил Пионк, а также по одному голу на счету Колина Миллера, Кайла Коннора, Нино Нидеррайтера и Габриэля Виларди. У «Детройта» отличились Алекс Дебринкэт и Дилан Ларкин.

«Виннипег» с 16 очками лидирует в Западной конференции. «Детройт» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 9 очков.