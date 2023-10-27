«Детройт» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Голы в составе «Джетс» забили Николай Элерс, Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон и Нино Нидеррайтер. За «Ред Уингз» отличился Лукас Раймонд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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