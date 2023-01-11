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Сегодня, 05:53

«Детройт» выиграл у «Виннипега» дома, команды забросили 12 шайб на двоих

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Детройт» победил «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У хозяев забросили Джейк Уолман, Юнатан Берггрен, Оскар Сундквист, Доминик Кубалик, Дилан Ларкин, Робби Фаббри и Лукас Раймонд. У гостей голы на счету Нила Пионка, Сэма Ганье, Нэйта Шмидта, Николая Элерса и Марка Шайфли.

«Детройт» прервал серию из трех поражений и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 41 очком в 39 матчах. «Виннипег» проиграл впервые за шесть матчей и идет на четвертой строчке с 53 очками в 41 игре.

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«Детройт» — «Виннипег» — 7:5 (3:1, 2:2, 2:2)

Голы: Уолман — 4 (Зайдер, Копп), 1:16 — 1:0. Берггрен — 7 (Копп, Зайдер), 7:21 — 2:0. Сундквист — 6 (Зайдер, Раймонд), 15:27 — 3:0. Пионк — 7 (Шайфли, Перфетти), 17:17 — 3:1. Кубалик — 13 (Сундквист), 22:57 — 4:1. Ганье — 8 (Густафссон, Юнссон Фьелльбю), 29:46 — 4:2. Шмидт — 4 (Перфетти, Уилер), 32:08 — 4:3. Ларкин — 14 (бол., Зайдер, Раймонд), 37:38 — 5:3. Элерс — 2 (Коннор, Пионк), 40:33 — 5:4. Фаббри — 2 (Линдстрем, Велено), 41:52 — 6:4. Шайфли — 24 (бол., Дюбуа, Элерс), 54:55 — 6:5. Раймонд — 11 (п.в., Ларкин), 58:40 — 7:5.

Вратари: Хуссо — Хеллибак (57:25 — 58:40, 58:48).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (8+9+6) — 37 (7+17+13).

11 января. Детройт. Little Caesars Arena.

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НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Детройт Ред Уингз
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2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 42 23 19 53
4 Вашингтон 43 23 20 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 42 22 20 47
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 40 12 28 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 39 25 14 51
4 Баффало 39 20 19 42
5 Детройт 39 17 22 41
6 Флорида 41 18 23 40
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 42 25 17 56
2 Виннипег 41 26 15 53
3 Миннесота 40 22 18 48
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 39 19 20 44
6 Колорадо 38 20 18 43
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 40 24 16 52
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 40 17 23 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
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Каролина – Нью-Джерси
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Питтсбург – Ванкувер
 5 : 4
11.01 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 3 Б
11.01 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 6 : 3
11.01 03:00
Детройт – Виннипег
 7 : 5
11.01 03:30
Айлендерс – Даллас
 1 : 2 Б
11.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
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