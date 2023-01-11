«Детройт» выиграл у «Виннипега» дома, команды забросили 12 шайб на двоих

«Детройт» победил «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У хозяев забросили Джейк Уолман, Юнатан Берггрен, Оскар Сундквист, Доминик Кубалик, Дилан Ларкин, Робби Фаббри и Лукас Раймонд. У гостей голы на счету Нила Пионка, Сэма Ганье, Нэйта Шмидта, Николая Элерса и Марка Шайфли.

«Детройт» прервал серию из трех поражений и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 41 очком в 39 матчах. «Виннипег» проиграл впервые за шесть матчей и идет на четвертой строчке с 53 очками в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Виннипег» — 7:5 (3:1, 2:2, 2:2)

Голы: Уолман — 4 (Зайдер, Копп), 1:16 — 1:0. Берггрен — 7 (Копп, Зайдер), 7:21 — 2:0. Сундквист — 6 (Зайдер, Раймонд), 15:27 — 3:0. Пионк — 7 (Шайфли, Перфетти), 17:17 — 3:1. Кубалик — 13 (Сундквист), 22:57 — 4:1. Ганье — 8 (Густафссон, Юнссон Фьелльбю), 29:46 — 4:2. Шмидт — 4 (Перфетти, Уилер), 32:08 — 4:3. Ларкин — 14 (бол., Зайдер, Раймонд), 37:38 — 5:3. Элерс — 2 (Коннор, Пионк), 40:33 — 5:4. Фаббри — 2 (Линдстрем, Велено), 41:52 — 6:4. Шайфли — 24 (бол., Дюбуа, Элерс), 54:55 — 6:5. Раймонд — 11 (п.в., Ларкин), 58:40 — 7:5.

Вратари: Хуссо — Хеллибак (57:25 — 58:40, 58:48).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (8+9+6) — 37 (7+17+13).

11 января. Детройт. Little Caesars Arena.