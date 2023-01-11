«Детройт» выиграл у «Виннипега» дома, команды забросили 12 шайб на двоих
«Детройт» победил «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.
У хозяев забросили Джейк Уолман, Юнатан Берггрен, Оскар Сундквист, Доминик Кубалик, Дилан Ларкин, Робби Фаббри и Лукас Раймонд. У гостей голы на счету Нила Пионка, Сэма Ганье, Нэйта Шмидта, Николая Элерса и Марка Шайфли.
«Детройт» прервал серию из трех поражений и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 41 очком в 39 матчах. «Виннипег» проиграл впервые за шесть матчей и идет на четвертой строчке с 53 очками в 41 игре.
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«Детройт» — «Виннипег» — 7:5 (3:1, 2:2, 2:2)
Голы: Уолман — 4 (Зайдер, Копп), 1:16 — 1:0. Берггрен — 7 (Копп, Зайдер), 7:21 — 2:0. Сундквист — 6 (Зайдер, Раймонд), 15:27 — 3:0. Пионк — 7 (Шайфли, Перфетти), 17:17 — 3:1. Кубалик — 13 (Сундквист), 22:57 — 4:1. Ганье — 8 (Густафссон, Юнссон Фьелльбю), 29:46 — 4:2. Шмидт — 4 (Перфетти, Уилер), 32:08 — 4:3. Ларкин — 14 (бол., Зайдер, Раймонд), 37:38 — 5:3. Элерс — 2 (Коннор, Пионк), 40:33 — 5:4. Фаббри — 2 (Линдстрем, Велено), 41:52 — 6:4. Шайфли — 24 (бол., Дюбуа, Элерс), 54:55 — 6:5. Раймонд — 11 (п.в., Ларкин), 58:40 — 7:5.
Вратари: Хуссо — Хеллибак (57:25 — 58:40, 58:48).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (8+9+6) — 37 (7+17+13).
11 января. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
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|В
|П
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|1
|Каролина
|41
|25
|16
|57
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|42
|23
|19
|53
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
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|Айлендерс
|42
|22
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|47
|7
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|16
|25
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|12
|28
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|41
|25
|16
|57
|3
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|51
|4
|Баффало
|39
|20
|19
|42
|5
|Детройт
|39
|17
|22
|41
|6
|Флорида
|41
|18
|23
|40
|7
|Оттава
|40
|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|42
|25
|17
|56
|2
|Виннипег
|41
|26
|15
|53
|3
|Миннесота
|40
|22
|18
|48
|4
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|45
|5
|Нэшвилл
|39
|19
|20
|44
|6
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|7
|Аризона
|39
|13
|26
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|44
|24
|20
|54
|3
|Сиэтл
|40
|24
|16
|52
|4
|Калгари
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|42
|21
|21
|45
|6
|Ванкувер
|40
|17
|23
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
|11.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|3 : 4
|11.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 5
|11.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|11.01
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 3 Б
|11.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|6 : 3
|11.01
|03:00
|
Детройт – Виннипег
|7 : 5
|11.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|1 : 2 Б
|11.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 3 ОТ
|11.01
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|11.01
|05:30
|
Колорадо – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|62
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|42
|58
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|39
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|16
|2.28