«Детройт» вернул Свечникова в основу
21:24
Нападающий «Детройта» Евгений Свечников вернулся в основной состав клуба, сообщает Twitter «красных крыльев» 18 марта.
Вместе с 24-летним россиянином из taxi-squad вернули и форварда Франса Нильсена.
Taxi-squad — особый список игроков, который используют команды в случае непредвиденных потерь в основном составе. Эти хоккеисты имеют право находиться с командой во время выездных серий и тренироваться.
Свой следующий матч «Детройт» проведет в пятницу, 19 марта против «Далласа». Начало — в 2.30 (мск).
UPDATE: Forwards Frans Nielsen and Evgeny Svechnikov have been recalled from the #RedWings taxi squad. pic.twitter.com/Jxcy78Zc1n— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) March 18, 2021
В нынешнем сезоне НХЛ Свечников провел пять матчей, в которых набрал четыре (2+2) очка.
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