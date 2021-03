«Детройт» вернул Свечникова в основу

Нападающий «Детройта» Евгений Свечников вернулся в основной состав клуба, сообщает Twitter «красных крыльев» 18 марта.

Вместе с 24-летним россиянином из taxi-squad вернули и форварда Франса Нильсена.

Taxi-squad — особый список игроков, который используют команды в случае непредвиденных потерь в основном составе. Эти хоккеисты имеют право находиться с командой во время выездных серий и тренироваться.

Свой следующий матч «Детройт» проведет в пятницу, 19 марта против «Далласа». Начало — в 2.30 (мск).

UPDATE: Forwards Frans Nielsen and Evgeny Svechnikov have been recalled from the #RedWings taxi squad. pic.twitter.com/Jxcy78Zc1n