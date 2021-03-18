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«Детройт» вернул Свечникова в основу

21:24
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Нападающий «Детройта» Евгений Свечников вернулся в основной состав клуба, сообщает Twitter «красных крыльев» 18 марта.

Вместе с 24-летним россиянином из taxi-squad вернули и форварда Франса Нильсена.

Taxi-squad — особый список игроков, который используют команды в случае непредвиденных потерь в основном составе. Эти хоккеисты имеют право находиться с командой во время выездных серий и тренироваться.

Свой следующий матч «Детройт» проведет в пятницу, 19 марта против «Далласа». Начало — в 2.30 (мск).

В нынешнем сезоне НХЛ Свечников провел пять матчей, в которых набрал четыре (2+2) очка.

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