«Детройт» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «Голден Найтс» забили Иван Барбашев, Райлли Смит, Томаш Гертл и Митчелл Марнер. У «Ред Уингз» отличились Алекс Дебринкэт, Симон Эдвинссон и Эммит Финни.

«Вегас» с 72 очками в 62 матчах занимает 4-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 77 очков в 62 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Подписывайся на канал «СЭ» в Max