«Вегас» в овертайме победил «Детройт», Дорофеев и Барбашев набрали по одному очку

«Вегас» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на «Литл Сесарс Арене» в Детройте.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой. У него теперь 44 (19+25) очка в 62 матчах этого сезона.

На счету Павла Дорофеева одна результативная передача в этой встрече. Теперь у 25-летнего россиянина 49 (29+20) очков в 62 играх.

Также голами у гостей отметились Райлли Смит, Томаш Гертл и Митчелл Марнер. У «Ред Уингз» отличились Алекс Дебринкэт, Симон Эдвинссон и Эммит Финни.

«Вегас» прервал серию из трех поражений и с 72 очками в 62 матчах занимает 4-е место в Западной конференции. «Детройт» идет четвертым в Восточной конференции — 77 очков в 62 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Вегас

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