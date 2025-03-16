16 марта 2025, 22:34

«Детройт» победил «Вегас», Тарасенко сделал передачу

«Детройт» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Вегас» — 3:0.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

«Детройт» (70 очков) одержал вторую победу в девяти последних играх и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Вегас» (86) — на третьей строчке на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вегас» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Юханссон — 2 (Тарасенко, Комфер), 27:58 — 1:0. Раймонд — 23 (Седерблом), 44:51 — 2:0. Каспер — 12 (Густафссон, Кейн), 51:14 — 3:0.

Вратари: Мразек — Самсонов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (8+12+7) — 17 (5+8+4).

Наши: Тарасенко (14.11/1/+1) — Барбашев (15.55/0/-2), Дорофеев (14.59/2/-1).

16 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/?type=conference
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 108
2 Питтсбург 79 41 38 98
3 Филадельфия 79 40 39 92
4 Айлендерс 79 43 36 91
5 Коламбус 79 39 40 90
6 Вашингтон 79 40 39 89
7 Нью-Джерси 79 40 39 83
8 Рейнджерс 79 33 46 75
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 80 49 31 106
2 Монреаль 79 47 32 104
3 Тампа-Бэй 79 48 31 102
4 Бостон 79 43 36 96
5 Оттава 79 42 37 94
6 Детройт 79 41 38 91
7 Флорида 79 37 42 78
8 Торонто 79 32 47 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 52 26 114
2 Даллас 79 47 32 106
3 Миннесота 79 45 34 102
4 Юта 78 42 36 90
5 Нэшвилл 79 37 42 84
6 Виннипег 78 35 43 82
7 Сент-Луис 78 33 45 78
8 Чикаго 79 28 51 70
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 79 40 39 90
2 Вегас 79 36 43 89
3 Анахайм 79 42 37 89
4 Лос-Анджелес 78 33 45 85
5 Сан-Хосе 78 37 41 81
6 Сиэтл 78 33 45 77
7 Калгари 78 32 46 73
8 Ванкувер 78 22 56 52
11.04 19:30 Бостон – Тампа-Бэй - : -
11.04 20:00 Айлендерс – Оттава - : -
11.04 22:00 Питтсбург – Вашингтон - : -
11.04 23:00 Лос-Анджелес – Эдмонтон - : -
