«Детройт» победил «Вегас», Тарасенко сделал передачу

«Детройт» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Вегас» — 3:0.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

«Детройт» (70 очков) одержал вторую победу в девяти последних играх и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Вегас» (86) — на третьей строчке на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вегас» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Юханссон — 2 (Тарасенко, Комфер), 27:58 — 1:0. Раймонд — 23 (Седерблом), 44:51 — 2:0. Каспер — 12 (Густафссон, Кейн), 51:14 — 3:0.

Вратари: Мразек — Самсонов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (8+12+7) — 17 (5+8+4).

Наши: Тарасенко (14.11/1/+1) — Барбашев (15.55/0/-2), Дорофеев (14.59/2/-1).

16 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.