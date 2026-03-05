Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

На 12-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев и сделал счет 2:3. Теперь у 30-летнего россиянина 44 (19+25) очка в 62 матчах этого сезона.

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