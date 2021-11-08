Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Вегас»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 5:2.

В составе «Рэд Уингз» отличились Лукас Реймонд, Робби Фаббри, Пиюс Суттер, Владислав Наместников, который забросил пятую шайбу в сезоне, и Тайлер Бертуцци. У «рыцарей» шайбы на счету Николя Руа и Джонатана Маршессо, российский форвард Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Детройт» с 14 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 12 очками — на девятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вегас» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Голы: Руа — 2 (Пьетранджело, Теодор), 3:48 — 0:1. Раймонд — 6 (бол., Бертуцци, Задина), 8:17 — 1:1. Фаббри — 3 (бол., Сутер, Ледди), 10:13 — 2:1. Сутер — 3 (Гронек, Ледди), 18:28 — 3:1. Наместников — 5 (Стивенс, Ганье), 30:39 — 4:1. Маршессо — 6 (Руа), 44:25 — 4:2. Бертуцци — 9 (п.в., Ганье, Гронек), 59:49 — 5:2.

Вратари: Грайсс — Броссуа (55:52 — 59:49).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (7+10+13) — 40 (13+7+20).

Наши: Наместников (11.27/4/+1) — Дадонов (18.24/2/-1).

8 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.