«Вашингтон» в предсезонном матче без Овечкина и Кузнецова уступил «Детройту»
«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ уступил «Детройту» со счетом 2:5.
В составе «Кэпиталз» отличились Дилан Строум и Мэттью Филлипс, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко не приняли участие в матче. У «Ред Уингз» дубль оформил Дилан Ларкин, еще по голу забили Остин Кзарник, Мориц Зайдер и Кросс Ханас.
В следующем матче «Вашингтон» 4 октября сыграет с «Бостоном», «Детройт» 2 октября встретится с «Чикаго».
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16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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