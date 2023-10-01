«Вашингтон» в предсезонном матче без Овечкина и Кузнецова уступил «Детройту»

«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ уступил «Детройту» со счетом 2:5.

В составе «Кэпиталз» отличились Дилан Строум и Мэттью Филлипс, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко не приняли участие в матче. У «Ред Уингз» дубль оформил Дилан Ларкин, еще по голу забили Остин Кзарник, Мориц Зайдер и Кросс Ханас.

В следующем матче «Вашингтон» 4 октября сыграет с «Бостоном», «Детройт» 2 октября встретится с «Чикаго».