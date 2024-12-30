«Вашингтон» уступил «Детройту», Овечкин забил гол

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Детройту» со счетом 2:4.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Александр Овечкин и Ник Дауд. У хозяев дубль оформил Алекс Дебринкэт, еще по голу забили Патрик Кейн и Лукас Рэймонд.

В текущем сезоне Овечкин провел 20 матчей и набрал 27 (17+10) очков.

После этого матча «Вашингтон» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Детройт» с 32 очками — на 15-й строчке.