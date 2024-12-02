«Детройт» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» на выезде обыграл «Детройт» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев ассистентские дубли оформили Марко Каспер, Дилан Ларкин и Лукас Рэймонд. Россиянин Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Форвард набрал 11 (4+7) очков в 23 матчах. У гостей 4 (3+1) очка набрал Джейк Дебраск. Три голевые передачи сделал Элиас Петтерссон.