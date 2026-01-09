«Детройт» переиграл «Ванкувер»
«Детройт» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на «Литл Сесарс Арене».
Форвард «Ред Уингз» Патрик Кейн оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Аксель Сандин Пелликка, Джей Ти Комфер и Лукас Раймонд. Единственный гол «Кэнакс» на счету Джейка Дебраска.
«Детройт» набрал 56 очков в 45 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 43 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|27
|17
|57
|2
|Айлендерс
|44
|24
|20
|53
|3
|Филадельфия
|42
|22
|20
|52
|4
|Вашингтон
|45
|23
|22
|52
|5
|Питтсбург
|43
|21
|22
|51
|6
|Нью-Джерси
|44
|22
|22
|46
|7
|Рейнджерс
|46
|20
|26
|46
|8
|Коламбус
|44
|18
|26
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|44
|25
|19
|56
|2
|Детройт
|45
|26
|19
|56
|3
|Тампа-Бэй
|42
|26
|16
|55
|4
|Баффало
|42
|23
|19
|50
|5
|Бостон
|45
|24
|21
|50
|6
|Торонто
|43
|21
|22
|49
|7
|Флорида
|43
|22
|21
|47
|8
|Оттава
|43
|20
|23
|45
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|33
|11
|73
|2
|Даллас
|45
|26
|19
|61
|3
|Миннесота
|45
|26
|19
|60
|4
|Юта
|45
|22
|23
|47
|5
|Нэшвилл
|43
|20
|23
|44
|6
|Чикаго
|44
|18
|26
|43
|7
|Сент-Луис
|45
|17
|28
|42
|8
|Виннипег
|43
|16
|27
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|19
|23
|50
|2
|Эдмонтон
|44
|22
|22
|50
|3
|Сан-Хосе
|44
|23
|21
|49
|4
|Сиэтл
|42
|20
|22
|48
|5
|Лос-Анджелес
|43
|18
|25
|46
|6
|Анахайм
|44
|21
|23
|45
|7
|Калгари
|45
|19
|26
|42
|8
|Ванкувер
|43
|16
|27
|37
Результаты / календарь
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
|11.01
|00:05
|Сан-Хосе – Даллас
|5 : 4 ОТ
|11.01
|00:05
|Колорадо – Коламбус
|4 : 0
|11.01
|03:00
|Торонто – Ванкувер
|- : -
|11.01
|03:00
|Филадельфия – Тампа-Бэй
|- : -
|11.01
|03:00
|Оттава – Флорида
|2 : 3
|11.01
|03:00
|Каролина – Сиэтл
|3 : 2
|11.01
|03:00
|Монреаль – Детройт
|0 : 4
|11.01
|03:00
|Баффало – Анахайм
|5 : 3
|11.01
|04:00
|Нэшвилл – Чикаго
|- : -
|11.01
|04:00
|Миннесота – Айлендерс
|- : -
|11.01
|06:00
|Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|11.01
|06:00
|Вегас – Сент-Луис
|- : -
|11.01
|22:00
|Виннипег – Нью-Джерси
|- : -
Новости