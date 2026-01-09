Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

9 января, 05:37

«Детройт» переиграл «Ванкувер»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Детройт» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на «Литл Сесарс Арене».

Форвард «Ред Уингз» Патрик Кейн оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Аксель Сандин Пелликка, Джей Ти Комфер и Лукас Раймонд. Единственный гол «Кэнакс» на счету Джейка Дебраска.

«Детройт» набрал 56 очков в 45 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 43 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 января, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Ванкувер
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Детройт Ред Уингз
Читайте также
Трамп сообщил о начале освобождения политзаключенных в Венесуэле
Полузащитник Жерсон перешел из «Зенита» в «Крузейро»
Поп-певец Хименес с группой разбился на частном самолете в Колумбии
Захарян уходит из «Реал Сосьедада», «Балтика» начала распродажу, «Зенит» осуществил рекордную сделку. Трансферные слухи РПЛ на 11 января
Защита Блиновской обжаловала приговор за уклонение от налогов в кассации
Евгений Кузнецов забил дебютный гол и сделал передачу в матче «Салават Юлаев» — «Барыс»
Популярное видео
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vliegende Hollander

    Кейн выбил 500!

    09.01.2026

    • Кросби обошел Гретцки по голевым передачам за один клуб

    «Бостон» выиграл у «Калгари», Хуснутдинов сделал голевую передачу
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 44 27 17 57
    2 Айлендерс 44 24 20 53
    3 Филадельфия 42 22 20 52
    4 Вашингтон 45 23 22 52
    5 Питтсбург 43 21 22 51
    6 Нью-Джерси 44 22 22 46
    7 Рейнджерс 46 20 26 46
    8 Коламбус 44 18 26 43
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 44 25 19 56
    2 Детройт 45 26 19 56
    3 Тампа-Бэй 42 26 16 55
    4 Баффало 42 23 19 50
    5 Бостон 45 24 21 50
    6 Торонто 43 21 22 49
    7 Флорида 43 22 21 47
    8 Оттава 43 20 23 45
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 44 33 11 73
    2 Даллас 45 26 19 61
    3 Миннесота 45 26 19 60
    4 Юта 45 22 23 47
    5 Нэшвилл 43 20 23 44
    6 Чикаго 44 18 26 43
    7 Сент-Луис 45 17 28 42
    8 Виннипег 43 16 27 37
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 42 19 23 50
    2 Эдмонтон 44 22 22 50
    3 Сан-Хосе 44 23 21 49
    4 Сиэтл 42 20 22 48
    5 Лос-Анджелес 43 18 25 46
    6 Анахайм 44 21 23 45
    7 Калгари 45 19 26 42
    8 Ванкувер 43 16 27 37
    Результаты / календарь
    1.01
    2.01
    3.01
    4.01
    5.01
    6.01
    7.01
    8.01
    9.01
    10.01
    11.01
    12.01
    13.01
    14.01
    15.01
    16.01
    11.01 00:05 Сан-Хосе – Даллас 5 : 4 ОТ
    11.01 00:05 Колорадо – Коламбус 4 : 0
    11.01 03:00 Торонто – Ванкувер - : -
    11.01 03:00 Филадельфия – Тампа-Бэй - : -
    11.01 03:00 Оттава – Флорида 2 : 3
    11.01 03:00 Каролина – Сиэтл 3 : 2
    11.01 03:00 Монреаль – Детройт 0 : 4
    11.01 03:00 Баффало – Анахайм 5 : 3
    11.01 04:00 Нэшвилл – Чикаго - : -
    11.01 04:00 Миннесота – Айлендерс - : -
    11.01 06:00 Эдмонтон – Лос-Анджелес - : -
    11.01 06:00 Вегас – Сент-Луис - : -
    11.01 22:00 Виннипег – Нью-Джерси - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости