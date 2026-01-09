«Детройт» переиграл «Ванкувер»

«Детройт» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра прошла на «Литл Сесарс Арене».

Форвард «Ред Уингз» Патрик Кейн оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Аксель Сандин Пелликка, Джей Ти Комфер и Лукас Раймонд. Единственный гол «Кэнакс» на счету Джейка Дебраска.

«Детройт» набрал 56 очков в 45 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 43 играх.