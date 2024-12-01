«Ванкувер» победил «Детройт» в овертайме, Тарасенко забил гол
«Ванкувер» на выезде обыграл «Детройт» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
У хозяев ассистентские дубли оформили Марко Каспер, Дилан Ларкин и Лукас Рэймонд. Россиянин Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Форвард набрал 11 (4+7) очков в 23 матчах. У гостей 4 (3+1) очка набрал Джейк Дебраск. Три голевые передачи сделал Элиас Петтерссон.
«Ред Уингз» с 23 очками и занимают 14-е место в таблице Восточной конференции. «Кэнакс» с 29 очками — на 5-й строчке таблицы «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)
Голы: Берггрен — 4 (Густафссон, Каспер), 13:57 — 1:0. Дебраск — 8 (бол., Петтерссон, Хьюз), 20:23 — 1:1. Дебраск — 9 (бол., Хьюз), 21:06 — 1:2. Дебринкэт — 10 (Ларкин, Раймонд), 26:38 — 2:2. Сутер — 9 (Джошуа), 37:47 — 2:3. Расмуссен — 4 (бол., Раймонд, Ларкин), 42:24 — 3:3. Тарасенко — 4 (Берггрен, Каспер), 44:50 — 4:3. Браннстрем — 3 (Петтерссон, Дебраск), 56:40 — 4:4. Дебраск — 10 (Петтерссон, Хьюз), 64:00 — 4:5.
Вратари: Тэлбот (Хуссо, 26:38) — Ланкинен.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (11+7+12+1) — 32 (6+13+10+3).
Наши: Тарасенко (15.01/3/0) — -.
1 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей
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|14
|25
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|11
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|24
|10
|14
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|10
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|8
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|8
|15
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|1
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|18
|6
|36
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|24
|16
|8
|36
|3
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|22
|14
|8
|28
|4
|Колорадо
|25
|13
|12
|26
|5
|Юта
|24
|10
|14
|24
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|11
|14
|24
|7
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|7
|18
|20
|8
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|23
|8
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|15
|10
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|23
|13
|10
|29
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|24
|13
|11
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|5
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|12
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|28
|6
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|25
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|14
|23
|7
|Сан-Хосе
|27
|9
|18
|23
|8
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|22
|9
|13
|21
|1.12
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|
Флорида – Каролина
|6 : 0
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 5
|1.12
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|6 : 2
|1.12
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|1.12
|03:00
|
Лос-Анджелес – Оттава
|5 : 2
|1.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6
|1.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 0
|1.12
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|1.12
|06:00
|
Вегас – Юта
|0 : 6
|1.12
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|2 : 4
|1.12
|06:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|1 : 4
|1.12
|20:30
|
Детройт – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
|1.12
|23:00
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|1.12
|23:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -