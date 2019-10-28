«Детройт» в овертайме проиграл «Сент-Луису» и потерпел восьмое поражение кряду

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Сент-Луису» — 4:5. Для «красных крыльев» это восьмое поражение кряду.

По 4 очка в составе победителей набрали Райан О'Райлли (2+2) и Дэвид Перрон (1+3). На счету россиянина Ивана Барбашева бросок в створ за 13.39 на льду. У Евгения Свечникова 3 броска в створ за 6.17.

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