«Детройт» уволил Лалонда и назначил главным тренером Маклеллана

«Детройт» объявил о назначении Тодда Маклеллана главным тренером команды.

На данной должности он сменит Дерека Лалонда, работавшего в клубе с лета 2022 года.

Последним местом работы Маклеллана стал «Лос-Анджелес», где он работал с апреля 2019 до февраля 2024 года. Под его руководством «Кингз» дважды вылетели в 1-м раунде плей-офф и еще 2 раза не попали в розыгрыш Кубка Стэнли.

После 34 матчей регулярного чемпионта «Детройт» занимает предпоследнее, 15-е место в Западной конференции, набрав 30 очков.