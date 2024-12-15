«Детройт» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» на своем льду обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Рэд Уингз» дублем отметился Джефф Питри, еще по шайбе забросили Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Остон Мэттьюс и Мэттью Низ.

«Детройт» набрал 28 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 38 очками идет 3-м.